Ondernemende jonge starters

Archieffoto Holland Media Combinatie Fabian Broersen (r) en Mitch Komen. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Begin vorig jaar startte in dit katern een serie over jonge ondernemers in uiteenlopende sectoren. Internet, sport- en dieetadvies, horeca, midden- en kleinbedrijf. We zijn inmiddels anderhalf jaar verder. Hoe is het ze vergaan? We zoeken nog een keer contact met enkele starters.

Door Durk Geertsma - 30-12-2016, 13:32 (Update 30-12-2016, 13:32)

De 23-jarige eigenaar van Afix in Alkmaar, Benny Vingerling, kijkt tevreden terug op de afgelopen twee jaar. ,,Destijds werkte ik alleen nog met stagiaires; nu hebben we een team van vier man, waaronder een freelancer, en volgende maand...