IJskoude Doornroosjes

Foto: The LIFE Picture Collection/Getty Voorbereidingen voor het invriezen van kankerpatiënt James H. Bedford. ( Bekijk Fotoserie

Een veertienjarig terminaal Brits meisje wilde zich na haar dood laten invriezen, om ooit te genezen van kanker. Ze won het juridisch gevecht van haar vader die dit niet zag zitten, haar lichaam is nu bevroren.

Ook Nederlanders kiezen voor dit tijdelijke ijsgraf. Cryonisme-technicus Stefan: „Er valt nog zoveel te beleven!” Mocht Stefan dood neervallen op straat, dan zit in zijn portemonnee, naast zijn legitimatiebewijs, een kaartje waarop zijn laatste wens staat. Een toekomstdroom. Want hij is één van de elf Nederlanders...