OPROEP: ook uitslag van kantoortuintaal?

Als je mailt dat het voor jou prio heeft om samen met de klantowner in een bila out-of-the-box te brainstormen, hoe we volgens best practice en hands-on de propositie naar de stakeholders toe kunnen aanvliegen om daarmee max traffic te genereren... Grote kans dat je ergens op kantoor zit en dit soort jargon gesneden koek voor je is. Met je tweedagen baard, strak gepakt of gejurkt, altijd je telefoon in de hand met commitment klaar voor de eerste de beste challenge, want opportunities moet je grijpen.

Waar dit in sommige gremia business as usual is, gaan in andere kringen de haren overeind staan bij gebruik van dit soort kantoortuintaal. Daar krijgen kantoorwerkers nekvlekken en andere huiduitslag als er door de collega’s die overal induiken weer van alles wordt aangevlogen, afgetikt, op rails gezet en tegen je aangehouden. Van hen moeten dingen landen, alvorens zij - zoals het pva voorschrijft - mogen losgaan tijdens de VrijMiBo (vrijdagmiddagborrel).

Oh, die kantoortaal, krijgt u er ook uitslag van? Wat vindt u de allerergste uitdrukking die u in 2017 niet meer wilt horen? Mail hem ons: bijlageredactie@hollandmediacombinatie.nl onder vermelding van Prio. Binnenkort in deze bijlage de uitkomst. Zo, weer iets om van onze to-do-list af te tikken...