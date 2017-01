Los van de waan van de dag

Foto: Rene Bouwman

In de jaren tachtig kuierde de destijds razend populaire tv-maker, futuroloog en sterrenkundige Chriet Titulaer door zijn woonwijk in Houten met naast hem het pratende robotje Topo. Toen een wonderlijk fenomeen, nu knippert niemand meer met de ogen bij de aanblik van een gezelschapsrobot.

Door Marie-Thérèse Roosendaal - 14-1-2017, 7:00 (Update 14-1-2017, 7:00)

In het Huis van de Toekomst in het Autotron in Rosmalen presenteerde Chriet, die door zijn snorloze kabouterbaard ook wel de man met het omgekeerde hoofd werd genoemd, een kwart eeuw geleden onbegrijpelijke snufjes. Tegenwoordig kijkt geen hond...