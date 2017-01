Gloria Estefan wil perspectief bieden

Foto PR Emilio en Gloria Estefan.

AMSTERDAM - Het is hun levensverhaal, verpakt in hun wereldhits. Daarom zien Gloria en Emilio Estefan de musical ’On your feet’ als iets persoonlijks. Zoals een ander zijn fotoalbum met herinneringen koestert, zo koesteren zij deze voorstelling. „We hopen dat ons verhaal een stimulans is voor anderen om hun eigen strijd te voeren. Net zoals wij dat deden.”

Door Jan Vriend - 13-1-2017, 16:12 (Update 13-1-2017, 16:12)

Bij een vraaggesprek – deze week in een Amsterdams hotel – vertellen wereldster Gloria Estefan en haar man Emilio over hun leven. Ze kwamen...