Justin Cronin klaar met trilogie

Justin Cronin: ,,Een boek is zo oneindig."

Justin Cronin heeft zijn levenswerk afgerond. Het pennen van de ’Oversteek’-trilogie kostte hem tien jaar. Loslaten is lastig, maar hij is blij dat het volbracht is. Zijn vrouw is nog blijer. Wat haar betreft mochten Amy en de Nul al lang doodvallen. „Ze vermoordt me als ik opnieuw begin.”

Door Tisha Eetgerink - 16-1-2017, 13:49 (Update 16-1-2017, 13:50)

Een 21e-eeuwse Tolkien wordt Justin Cronin genoemd, zijn lijvige ’Oversteek’-trilogie wordt op internet vergeleken met ’The lord of the rings’. Met Cormac McCarthy’s post-apocalyptische ’The road’ ook wel. Fanboy Stephen King noemt de...