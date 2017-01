Doodgewoon best mes

Wouter Klootwijk

Door Wouter Klootwijk - 28-1-2017, 7:00 (Update 28-1-2017, 7:00)

Hoe lang gaat een mes mee? Een week. Als het gebruikt wordt. Een uitbener in een slachthuis doet niet lang met een mes. Het moet vlijmscherp blijven en daartoe haalt hij het om de haverklap langs twee harde keramische staafjes in een beugel. De slijpbeugel eet het mes beetje bij beetje op. Is het dan een slecht mes? Helemaal niet. Het zou dure messen uit collecties van kookwinkels net zo gaan. Messen met grote merknamen. Messen waar we mee dwepen als...