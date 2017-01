Opletten in het verkeer, Magiër

Tel de cijfers van je geboortedatum op tot er één cijfer uitkomt. Lees dan bij het corresponderende nummer hieronder wat jouw voorspelling voor februari is.

Door Karin Zentveldt - 23-1-2017, 16:35 (Update 23-1-2017, 16:35)

1. Magiër

Opletten in het verkeer, want je bent er niet helemaal bij. Verder een plezierige maand die je regelmatig met (nieuwe) vrienden doorbrengt. Je balans komt terug.

2. Hogepriesteres

Je bent bang om iemand uit het oog te verliezen. Over een vakantiebestemming krijg je woorden. Maak je geen zorgen over de financiën. Verderop in het jaar komt dat goed....