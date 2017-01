Verhalen

Annelies Verbeke: ’Halleluja’. Uitg. De Geus, €19,99.

Door Sonja de Jong - 23-1-2017, 15:37 (Update 23-1-2017, 15:41)

Het leven biedt de personages in de romans en verhalen van Annelies Verbeke (1976) altijd minder dan gehoopt. Op montere, laconieke toon doet zij al sinds haar eerste roman ’Slaap’ uit 2003 verslag van de onbeholpen pogingen van mensen om er toch iets van te maken. Zij legt het komische van teleurstelling bloot en schildert in lichte tinten loodzware thema’s. En dat telkens weer in een stijl die trefzeker en vol mooie zinnen is.

Dat doet...