Thriller

David Baldacci: ’Niemandsland’. Vert. Jolanda te Lindert. A.W Bruna Uitg. € 19,99.

Door Ineke Berkhout - 23-1-2017, 15:40 (Update 23-1-2017, 15:40)

John Puller, de keiharde onderzoeker in dienst van het leger, komt weer in actie. Geen missie in landsbelang, maar een privézaak: de onopgeloste verdwijning van zijn moeder. Dertig jaar na dato krijgt de legertop een brief waarin Puller senior beschuldigd wordt van moord op zijn vrouw. De driesterren-generaal zit in een verzorgingstehuis, is zo dement als een deur en kan zich niet verdedigen. Daarom starten zoon John en inlichtingenagent Veronica...