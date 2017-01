Fascinerende biografie Adrianus

Het portret opp de cover van ’De Nederlandse paus’ is van de hand van Jan van Scorel, een van de vele noordelingen rond Adrianus VI.

Hij zat als enige Nederlander op de pauselijke troon. Maar Adrianus VI hield het slechts 600 dagen vol. Voor velen bleef de Middeleeuwer een onbekende, maar de fascinerende biografie ’De Nederlandse paus’ van Twan Geurts verandert dat.

Door Bertjan ter Braak - 30-1-2017, 13:16 (Update 30-1-2017, 13:16)

Het zijn woelige tijden waarin de Utrechter Adriaan Florisz leeft. Hij is 58 jaar als Luther zijn stellingen naar buiten brengt, dit jaar 500 jaar geleden. Die zouden geestelijk Europa compleet verdelen. Maar het zijn ook jaren van jonge vorsten: in 1517 is de 26-jarige...