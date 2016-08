Unforgotten seizoen 1

(Just Entertainment) 6x45 minuten

Door Hanneke van den Berg - 30-8-2016

Een serie over een politieteam dat cold cases onderzoekt, die kende we toch al? ’Waking the dead’ heet deze. Met Trevor Eve, die ook weer in ’Unforgotten’ meespeelt. En toch is deze serie heel anders, minder donker, minder fel, maar wel heel goed.

Dat heeft voor een deel te maken met de charismatische hoofdrolspeelster Nicola Walker, die de rol van inspecteur Cassie Stuart speelt.

Als het skelet van een jongen wordt gevonden, die in 1976 blijkt te zijn vermoord, bijt...