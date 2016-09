Poolse Vis wil verrassen met ’Bingo’

Poolse Vis brengt 'Bingo' naar Amsterdam Fringe Festival.

Nieuwkomers zijn ze allang niet meer. Origineel en eigenzinnig wél. Toch hebben Eveline Agema en Inge Voskamp, samen theatergroep Poolse Vis, wel even geaarzeld voor ze zich aanmeldden voor het Amsterdam Fringe Festival. „We moeten alles zelf betalen en daarna maar afwachten of we dat geld via de kaartverkoop weer terugverdienen”, aldus Voskamp. „Aan de andere kant is het natuurlijk een mooie gelegenheid om jezelf te presenteren. Er komen altijd veel programmeurs kijken en wie weet wat er aan nieuwe optredens uit voortvloeit.”

Door Sonja de Jong - 1-9-2016, 17:17 (Update 1-9-2016, 17:17)