Sterke cast in sobere film

Foto PR Scène uit ’Bacalaureat’.

Bijna is het zover. Romeo’s briljante dochter is geselecteerd om in Londen te gaan studeren, ze moet alleen nog even haar examen maken.

Door Fabian Melchers - 21-9-2016, 14:22 (Update 21-9-2016, 14:22)

Een buitenkans op een beter leven dan in Roemenië, weet vader, dus gaan de tandjes op elkaar bij Eliza. Ook al wordt ze in haar examenperiode door een vreemdeling aangerand.

’Een ongelukje’, zo omschrijft Romeo het voorval aan zijn vrouw. Vervelend is het natuurlijk wel, maar dat is nog geen reden om Eliza’s droom in duigen te laten vallen. Of...