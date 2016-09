Een kijkje in de keuken

Foto PR Anthony Weiner op campagne.

Verleden, privéleven; tijdens een verkiezingscampagne kan alles tegen je worden gebruikt. Zowel Donald Trump als Hillary Clinton kunnen daar inmiddels uitvoerig over meepraten.

Door Fabian Melchers - 28-9-2016, 16:56 (Update 28-9-2016, 17:11)

Burgemeesterschap

Om maar te zwijgen over Anthony Weiner. Documentairemakers volgden hem toen hij in 2013 een gooi deed naar het burgemeesterschap van New York en een oud schandaal weer de kop opstak.

Een harde klap tijdens de campagne. Net op het moment dat Weiner de kiezers heeft overtuigd dat zijn demonen achter zich liggen, komen er nieuwe buitenechtelijke seksberichten aan het licht.

Voer voor de media, die Weiner zo doordacht mogelijk naar zijn hand probeert te zetten, geadviseerd door zijn campagneteam. Intussen blijft de documentaireploeg hem op de voet volgen. En Weiner blijft dat toestaan.

Is dit een openhartige leider die door het stof durft te gaan, of een geslepen politicus die vooral zo’n imago wil neerzetten? De titelpersoon in ’Weiner’ oogt betrokken en onvermoeibaar, maar kan zijn opvliegende en venijnige karakter soms ook niet meer verbergen.

Kijkje

Wat nog meer intrigeert is het onthullende kijkje in de campagne-keuken: een moordend mediacircus dat draait om de beste publieksbespeling.