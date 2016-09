De rotsvaste hoop van Chris de Burgh

Chris de Burgh is niet hip. Er is onder popjournalisten geen artiest die tot zoveel demonstratief gekreun aanleiding kan geven als alleen maar zijn naam wordt genoemd. En dan heeft deze goedmoedige Britse minstreel nu ook nog een album gemaakt dat ’A better world’ heet.

Door Chris van Oostrom - 29-9-2016, 20:50 (Update 29-9-2016, 20:50)

„Ik ben nu eenmaal altijd een positief, optimistisch ingesteld mens geweest”, zegt de 67-jarige zanger daarover. „Ook al ben ik toch echt tevens een realist. Maar een titel moet bij mij de stemming van het album weerspiegelen...