Sopraan Eva-Maria Westbroek: ’Ik ben emotioneel incontinent’

Foto De Nationale Opera/Bernd Uhlig Eva-Maria Westbroek in ’Manon Lescaut’.

AMSTERDAM - Er zijn van die rollen die ze nauwelijks met droge ogen kan zingen. Bijvoorbeeld Manon Lescaut, een meisje dat onbezonnen zonnig naar de toekomst kijkt, maar uiteindelijk berooid sterft. Eva-Maria Westbroek zingt die rol deze maand bij De Nationale Opera.

Door Hans Visserh.visser@hollandmediacombinatie.nl - 4-10-2016, 16:38 (Update 4-10-2016, 16:56)

’Manon Lescaut’ is de derde opera Puccini die daarmee in 1893 internationaal naam maakte. De in Sassenheim opgegroeide sopraan Eva-Maria Westbroek noemt zijn muziek overrompelend. „Ik moet me altijd beheersen om niet in tranen uit te barsten. Echt waar.”

„Ooit repeteerde...