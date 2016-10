’Sell me you secret’ moet jongeren prikkelen

Foto Phile Deprez Scène uit 'Sell me your secret'.

Wie van jullie heeft zijn mobieltje vergrendeld met vier keer nul of helemaal niet?”, vraagt acteur Dionisio Matias. In de zaal van het Maaspodium in Rotterdam gaan opvallend veel vingers de lucht in.

Door Sonja de Jong - 5-10-2016, 19:45 (Update 5-10-2016, 19:45)

Regisseur Floris van Delft (1976) zei het kort daarvoor al: „Iedereen heeft het over privacy, maar heel veel jongeren hebben geen benul hoeveel we daarvan ongemerkt al ingeleverd hebben.”

En dus maakte hij ’Sell me your secret’, een voorstelling over privacy waarin hij zijn publiek beetje bij beetje laat voelen...