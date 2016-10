Gerhardt ongeremd romantisch

Foto Jonathan Hielkema Gerhardt (met hoed) in de studio. Bekijk Fotoserie

Op zijn album ’What lovers do’ benadert Gerhardt de liefde op een ’ongeremd romantische manier’. Op de theatertournee die hij eraan vastknoopt, gaat acteur Peter Faber mee.

Door Mark Minnema - 6-10-2016, 20:37 (Update 6-10-2016, 20:37)

De muzikant is in de jaren vijftig gedoken - de tijd waarin snelle datingsites als Tinder nog ver te zoeken waren. Waarin mannen een pak droegen en vrouwen verzorgd maar sexy gekleed gingen. Waarin niet alles ’out in the open’ plaatsvond, maar er een mysterieuze afstand tussen geliefden bestond. Aldus Gerhardt.

Old fashioned loverman

’What lovers do’...