Lucie Horsch fluit Vivaldi zo fris als een vogel

Foto Dana van Leeuwen/Decca Lucie Horsch: ’Over tien jaar speel ik deze stukken anders.’

Populair is de blokfluit onder kinderen niet echt. ’Jammerhout’ is nog een relatief sympathieke scheldnaam. Lucie Horsch ziet dat anders. Ze zag de rijkdom van het instrument en vrijdag verscheen haar debuut-cd. Muziek van Vivaldi, die zo fris fluit als een vogel.

Door Hans Visser - 9-10-2016, 21:12 (Update 9-10-2016, 21:12)

Haar vader is eerste cellocellist in het Concertgebouworkest en ook haar moeder speelt cello op hoog niveau. „Ik mocht zelf mijn instrument kiezen”, zegt Lucie, die nu welbewust in de traditie stapt van Frans Brüggen en Erik Bosgraaf.

Kwetsbaar

„De klank van...