Puccini overleeft regie in ’Manon Lescaut’

Foto Bernd Uhlig/De Nationale Opera Eva-Maria Westbroek en Stefano La Colla in de ’woestijn’.

Als het decor in een opera bijdraagt aan de vertelling, dan is die zeggingskrant in de nieuwe Nederlandse productie van ’Manon Lescaut’ wel erg mager. Na het verrukte gejuich voor zangers en musici, klonk na de première voor de regie een gepassioneerd boegeroep.

Door Hans Visser - 11-10-2016, 17:27 (Update 11-10-2016, 17:31)

Het Amsterdamse publiek roept zeer zelden ’boe’ maar wie maandag luisterde naar de reacties uit de zaal, hoorde vrijwel unaniem dat de enscenering veel te sober is. Goed gezien, maar wel jammer. Want nooit eerder bracht De Nationale Opera...