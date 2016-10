’Trolls maakt jong en oud publiek erg vrolijk

Foto Dream Works animation Scène uit ’Trolls’.

Door Marco Weijers - 12-10-2016, 14:09 (Update 12-10-2016, 14:09)

Een bontere wereld dan die van de Trolls is nauwelijks denkbaar. Hun omgeving is al even fel getint als hun kleurrijke kuifjes. Swingende retro-disco vormt de soundtrack van hun vrolijke leventje, dat wordt overschaduwd als een paar soortgenoten worden gekidnapt door de Bergen. Deze reusachtige somberaars denken alleen door het eten van Trolls iets van vreugde te kunnen ervaren.

Aan de optimistische prinses Poppy (Anna Kendrick) en haar doemdenkende metgezel Branch (Justin Timberlake) de taak de verdwenen Trolls te redden in deze...