Potje Mens-erger-je-niet

Foto PR Robert (Tom Hanks) en Sienna (Felicity Jones) in ’Inferno’.

Tien jaar geleden trok ’The Da Vinci code’ ons massaal naar de bioscoop.

Door Tisha Eetgerink - 12-10-2016, 14:27 (Update 12-10-2016, 14:27)

Nu hangt dr. Robert Langdon (Tom Hanks) voor de derde keer de spelletjeskampioen uit in een Dan Brown-verfilming. Het begint met ’Wie ben ik?’ als de puzzelprofessor wakker wordt met een hoofdwond en geheugenverlies in een ziekenhuisbed. Samen met jonge dokter van dienst (Felicity Jones) springt hij in een auto terwijl ze worden beschoten door een motoragent à la ’Grand theft auto’.

Langdon blijkt de volgende uren in ’Per seconde...