Western met bank als boef

Foto PR Jeff Bridges (l.) en Gil Birmingham in ’Hell or high water’.

Soms zien vreemde ogen meer, zegt filmmaker David Mackenzie (50). De volbloed Schot maakte met ’Hell or high water’ een door en door Amerikaanse film. Zijn thriller speelt zich af in Texas, knipoogt naar het aloude western-genre, maar haakt intussen in op een heel modern thema: de bank als boef.

Door Marco Weijers - 19-10-2016, 13:55 (Update 19-10-2016, 13:55)

In ’Hell or high water’ overvallen de gebroeders Howard (Chris Pine en Ben Foster) een hele reeks banken, stuk voor stuk vestigingen van de Texas Midland Bank. Daar moet een reden voor...