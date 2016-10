Gotham, seizoen 2

(Warner) 22 x 42 minuten

Door Fred Hoogendoorn - 25-10-2016, 13:15 (Update 25-10-2016, 13:15)

Waarom en waardoor werd Bruce Wayne Batman? Dat is de invalshoek van de steeds beter wordende serie ’Gotham’. In dit tweede seizoen zoekt tiener Bruce met hulp van zijn butler en Catwoman nog altijd de moordenaar van zijn ouders. Terwijl de verrukkelijke Penguin de onderwereld van de stad probeert te beheersen, krijgen types als Mr. Freeze, The Riddler en professor Hugo Strange hun later bekende contouren. In ’Gotham’ loopt niet alles altijd even soepel en soms juist...