Benedict Cumberbatch houdt van fysiek werk

Foto Marvel ’Doctor Strange’. Bekijk Fotoserie

Superintelligent en meer dan een tikje arrogant: die twee eigenschappen vormen samen de grootste gemene deler van de personages die Benedict Cumberbatch (40) meestal speelt. Zijn superheldenrol in Marvels ’Doctor Strange’ borduurt daar handig op voort.

Door Marco Weijers - 27-10-2016, 6:56 (Update 27-10-2016, 6:56)

Al benadrukt de Britse acteur tijdens een interview in Londen zelf liever de verschillen.

Benedict Cumberbatch maakt blakend van zelfvertrouwen zijn entree in het filmuniversum van Marvel als Doctor Stephen Strange, een even briljante als zelfingenomen neurochirurg. Onmiddellijk roept dat zijn rol als detective Sherlock Holmes in...