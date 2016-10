Vol geloof brult ’The Lion King’

Foto Deen van Meer Naidjim Severina en Gaia Aikman als Nala en Simba in ’The Lion King’.

Hij is terug in het Scheveningse Circustheater: de musical ’The Lion King’. Verrassend? De show trok hier tussen 2004 en 2006 uitverkochte zalen, maar er lijkt weer een nieuw publiek te zijn. Bovendien wil menigeen de herinnering aan dit Disney-spektakel graag opfrissen.

Door Hans Visser - 30-10-2016, 21:52 (Update 30-10-2016, 21:52)

Begrijpelijk, want ’The Lion King’ is dan ook een schitterend Afrikaans gekleurd ’plaatje’. Dat is dan ook meteen de sterkste kant van deze familiemusical, want het verhaal is simpel. De kern van de openingsdialoog is al veelzeggend: de zon gaat...