Uitdagend verhaal vergt veel van filmliefhebber

Foto PR Scène uit ’The remainder’

Door Marco Weijers - 2-11-2016, 13:08 (Update 2-11-2016, 13:08)

Dat hij het ongeluk overleefde, mag een wonder heten. Wel hebben de vallende objecten waardoor hij werd getroffen grote gaten geslagen in zijn geheugen. Met de 8,5 miljoen aan Britse Ponden die Tom (Tom Sturridge) kreeg als schadeloosstelling, probeert hij in ’Remainder’ zijn resterende herinneringen fysiek te reconstrueren.

Met ’Remainder’ maakt de Israëlische videokunstenaar Omer Fast zijn debuut als speelfilmregisseur. Hij baseerde zich daarbij op het allereerste boek van Tom McCarthy. Diens vervreemdende verhaal blijkt een goede match met de artistieke aanpak...