’Familie roept vaak emotie op’

Foto Warner Bros Ben Affleck in ’The accountant’.

Liep hij op de set van ’Batman v Superman’ rond als heldhaftige klerenkast, buiten de opnames om verdiepte Ben Affleck zich in autisme.

Door Fabian Melchers - 2-11-2016, 13:20 (Update 2-11-2016, 13:20)

In ’The accountant’ speelt hij een boekhouder met het syndroom van Asperger, die ook verdraaid goed blijkt te kunnen knokken. „Deze keer was er geen stuntman met een masker die de gevechten van me kon overnemen.”

Inmiddels heeft Affleck zijn cape weer uit de kast getrokken voor het volgend jaar te verschijnen ’Justice League’, maar tussen die Batman-avonturen door was...