Opera over vader Jephta: ’Ze hebben God verzonnen’

Foto Monika Ritterhaus/De Nationale Opera David Croft als Jephta. Bekijk Fotoserie

Is het niet een enorm avontuur om van een groot barok koorwerk als ’Jeptha’ een echte dramatische opera te maken? Claus Guth laat de vraag even op zich inwerken en zegt dan zeer bedachtzaam: „Dat mag je wel zeggen.” Een glimlach vol relativering glijdt over het gelaat van de regisseur, die dan zegt: „Ik ervaar dit als een provocatie aan mezelf.”

Door Hans Visser - 2-11-2016, 18:16 (Update 2-11-2016, 18:21)

De Bijbel vertelt het verhaal over de Jephta in tien regels. Händel heeft er ruim drie uur voor nodig. „Ik heb...