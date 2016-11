’Klassieke muziek? Dat is levensgeluk’

Foto Merlijn Doomernik Merlijn Kerkhof: ’Lucky Fonz III moet zich nu afmeten aan Bob Dylan’.

De klassieke muziek verlaat langzaam maar zeker het reservaat waar het in de loop der tijd als saai en stoffig is weggezet. Het is nota bene de jeugd die laat horen hoe leeftijdloos vitaal het genre is waarbij alles lijkt te beginnen bij de stokoude Bach.

Door Hans Visserh.visser@hollandmediacombinatie.nl - 8-11-2016, 0:00 (Update 8-11-2016, 0:02)

Merlijn Kerkhof, ook amper dertig, schreef een lekker boek voor iedereen die meer wil weten van deze muziek die wordt geassocieerd met hoogdrempelige concertzalen vol rituelen. Een bevlogen geschreven gids die de angst voor het onbekende...