Concertwerk ’Jephta’ wordt levend theater

Foto Monika Ritterhaus/DNO Anna Prohaska als Iphis in ’Jephta’. Bekijk Fotoserie

Het is hommeles in het Midden-Oosten en daarin is als altijd de aanleiding tot al het kwaad. Tegen Zijn zin, dat wel. Kijk maar naar ’Jephta’, de briljante nieuwe productie van De Nationale Opera, gebaseerd op slechts een handvol, maar niettemin explosieve regels uit het Oude Testament.

Door Hans Visserh.visser@hollandmediacombinatie.nl - 10-11-2016, 23:56 (Update 10-11-2016, 23:56)

Aan dat gegeven ontleende Händel in 1751 zijn prachtige zwanenzang: het oratorium ’Jephta’. Het is een statisch concertstuk voor koor, solisten en orkest, maar Thomas Morell stopte zijn teksten zo vol drama dat Claus Guth...