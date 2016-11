’Rowling is als Shakespeare’

Vijf jaar geleden kwamen de uiterst lucratieve filmavonturen van tovenaarsleerling Harry Potter na acht delen ten einde. Studio Warner Brothers bedacht een list en komt nu met medewerking van schrijfster J.K. Rowling met een nieuw magisch avontuur: ’Fantastic beasts and where to find them’.

Door Marco Weijers - 15-11-2016, 13:19 (Update 15-11-2016, 13:19)

Universum

Deze film, vanaf deze week in de Nederlandse bioscopen te zien, speelt zich af in hetzelfde magische universum waarbinnen ook Harry Potter zich bewoog. Alleen zo’n zestig jaar eerder en aan de overkant van de Atlantische oceaan: in...