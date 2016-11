Intense spanning in een wondere wereld

Foto AP Newt Scamander (Eddie Redmayne) met een fabelbeest.

De wondere wereld die J.K. Rowling schiep in haar Harry Potter-boeken, wordt verder uitgebreid in ’Fantastic beasts and where to find them’. Daarin reist de Britse tovenaar Newt Scamander in 1926 met een koffer vol fabeldieren naar New York.

Door Marco Weijers - 16-11-2016, 12:33 (Update 16-11-2016, 12:33)

De gelijknamige fabeldieren-encyclopedie die Rowling in 2001 uitbracht, diende bij Fantastic beasts’ slechts als springplank voor een geheel nieuw verhaal over de fictieve schrijver van dit naslagwerk. Oscarwinnaar Eddie Redmayne (’The theory of everything’) speelt deze tovenaar die magische beesten bestudeert en beschermt...