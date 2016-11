’Ciske zit mij in het bloed’

Foto Roy Beusker Danny de Munk met Silver als de volwassen en de kleine Ciske. Bekijk Fotoserie

Als hem was gevraagd de musical ’Ciske de Rat’ in het theater te brengen zoals die een kleine tien jaar terug was te zien? Dan had regisseur Paul Eenens ’nee’ gezegd. „Ik ben nu bijna tien jaar verder, net als Nederland. Theater is een levende kunstvorm en gelukkig mocht ik een nieuwe versie maken.”

Door Hans Visser - 17-11-2016, 8:30 (Update 17-11-2016, 8:30)

Het verhaal naar de romans van de schrijver Piet Bakker over de Amsterdamse Ciske die uit woede zijn moeder dodelijk verwondt is terug in het theater. Minder groots...