’Elke dag weer een nieuwe Vivaldi’

Foto Simon van Boxtel Tim Kliphuis: ,,Ik wil het publiek meenemen op mijn muzikale ontdekkingstocht.”

De muziek is zeker zo dynamisch als bij Vivaldi, maar deze ’Jaargetijden’ klinken net even anders, verrassender. Een beetje jazzy, zigeunerachtig en zelfs wat Iers. Het is alsof de Italiaanse componist een feestje viert met hotviolist Stéphane Grappelli en jazzgitarist Django Reinhardt, maar het zijn violist Tim Kliphuis met zijn trio en een groep strijkers.

Door Hans Visserh.visser@hollandmediacombinatie.nl - 17-11-2016, 22:09 (Update 17-11-2016, 22:09)

De ’Jaargetijden’ heet in de versie van Kliphuis ’Reflecting the seasons’, net als de cd. Morgen speelt hij zijn bewerking op het Haagse poppodium Het Paard van...