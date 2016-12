Ode aan een bijna-vriendin

Het is mooi en triest tegelijk. Luister naar de muziek van The Carpenters en het optimisme danst je oren binnen. Maar lees je daarna het levensverhaal van zangeres Karen Carpenter, kruipt het verdriet onder je huid.

Door Jan Vriend - 31-12-2016, 7:00 (Update 31-12-2016, 7:00)

Bij het theaterconcert ’We’ve only just begun’ lopen die uitersten door elkaar. In januari komt de show naar ons land.

Karen en Richard Carpenter waren het ideaalplaatje van Amerikaans succes in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Broer en zus scoorden wereldwijd hits als ’Close to...