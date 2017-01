’Operette is echt nog wel levensvatbaar’

’Kleine opera’ betekent het. Operette. Lang was het een uiterst populair genre, maar daar is de klad in gekomen. Zijn de aanstekelijke melodieën passé? Bariton Ernst Daniël Smid hoopt van niet. Met zijn ’Wiener melange’ houdt hij een gloedvol pleidooi voor het lichte, maar weemoedige zusje van de opera.

Door Bertjan ter Braak - 3-1-2017, 15:47 (Update 3-1-2017, 15:48)

Honderd jaar geleden gingen er nog meerdere operettes per jaar in première. In Nederland waren er voor de Tweede Wereldoorlog zo’n veertig gezelschappen actief. De film kwam, de Amerikaanse musical en de televisie – wat de aanleidingen ook waren, het genre zakte steeds verder weg. Een jaar of tien geleden werd een laatste verzoek om subsidie niet gewaardeerd, waardoor Nederland zonder professioneel operettegezelschap kwam te zitten.

Een treurig verhaal? Misschien, ware het niet dat de muziek tijdens optredens van André Rieu op enorm enthousiasme kan rekenen. En nu zet Ernst Daniël Smid er met collega’s, orkest én dansers de schouders onder. „Ooit waren de Nieuwjaarsconcerten in Wenen onder Willi Boskovsky een begrip”, weet Smid. „De ouderen onder ons zullen zich die vast nog wel herinneren.”

Dat instituut bestaat nog steeds, met als traditionele hekkensluiters ’An der schönen blauen Donau’ en de ’Radetzkymars’; dit jaar stond dirigent Gustavo Dudamel op de bok.

Voor Smid is het ook een terugkeer naar waar het voor hem allemaal begon: „Als ventje van 17, 18 jaar stond ik voor het eerst op de planken in ’La vie Parisienne’ van Jacques Offenbach, de oervader van de operette. In Winterswijk was dat, bij het plaatselijke operettegezelschap. Smid grinnikt bij de herinnering. „Ik zong de rol van Urbain, de hoofdkelner.”

Sindsdien is er veel gebeurd. „Ja, ik heb veel mogen uitvreten. Opera natuurlijk, en musical, tv-programma’s...” En operette? „Ook dat. Een paar jaar geleden hebben we zelfs ’La vie Parisienne’ nog gespeeld. Erg leuk om te doen, maar de Franse variant van de operette ligt toch wat te ver van ons bed.”

Met een zuchtje constateert hij: „Operette lijkt verloren terrein te worden.” Maar ja, toen de vraag kwam of Smid interesse had in dit programma ging het toch weer kriebelen. „We hadden aan iets van tien voorstellingen gedacht, er zijn er 26 verkocht.”

Napoleon

In Smids gedachten was het Weense Congres, dat de wereld na de val van Napoleon moest herinrichten, een uitgangspunt. „Destijds, in 1815, was het gevleugelde woord ’Der Kongresz tantzt’. Dat zette me aan het denken over hoe het leven er in de 19e eeuw uitzag. De onsterfelijke melodieën uit ’Die Fledermaus’ van Johann Strauss jr. waren een leidraad. Alsook het Europese verhaal achter het Wenen van toen.”

’Wiener melange’ bestrijkt de hele geschiedenis van de operette, van de zogenoemde Gouden Periode met Offenbach en de Strauss-familie via de Zilveren Periode die begon met Franz Lehars ’Die lustige Witwe’ (1915) tot en met de laatste grote operettecomponist, Robert Stolz, die in 1975 overleed.

Maar, legt Smid uit, „we doen het niet chronologisch. We werken met blokjes waarin een verhaaltje wordt verteld. Tussendoor geef ik wat tekst en uitleg.”

Tijdens een repetitie blijkt dat er niet al te strikt met de grenzen van het genre wordt omgesprongen. Zo wordt ’Voi che sapete’ van de verliefde superpuber ’Cherubino’ uit Mozarts Le nozze di Figaro ook gezongen. Naast de ’Radetzkymars’ van Johann Strauss sr. en ’Im Prater blüh’n wieder die Bäume’ van Stolz. Offenbach is er ook, maar niet ’La vie Parisienne’. Het beroemde weemoedige gondellied ’Barcarolle’ uit diens opera (zijn enige) ’Les contes d’Hoffmann’ krijgt wel de vloer. Een ander Europees tintje geven liederen van Franz Lehar (beroemd van ’Die lustige Witwe’ en ’Das Land des Lächelns’) en Emmerich Kalman (’Die Csárdásfürstin’). En natuurlijk geven vader en zoons Strauss acte de présence.

Met smaak vertelt Smid wat we kunnen verwachten. Naast hemzelf drie zangers: de tenor André Post en de sopranen Hildur Hafstad en Karin Hersenberg (een winnares van Smids tv-programma ’Una voce particulare’). „Er is een 30-koppig orkest en er zijn dansers. We dragen kostuums en baljurken. Afgekeken van André Rieu - ja, we hebben echt iets van hem geleerd.”

Met als thema ’schaken en geschaakt worden’ komt natuurlijk de liefde om de hoek kijken. „En naast aloude inhakers willen we ook iets van bezinning brengen. Melancholie mag best in tijden waarin mensen verdeeld, angstig en ontheemd zijn. Weemoed naar het ongecompliceerde vertrouwen bij Strauss. Zie het zo: een wals is glijden en lekker hangen, terwijl een quickstep echt werken is.”

In het seizoen 1986-’87 zong Ernst Daniël Smid bij de Hoofdstad Operette. „Volle zalen, 160 voorstellingen. Ik weet haast wel zeker dat operette, met haar aansprekende en herkenbare melodieën, ook nu levensvatbaar is. Aan mij zal het niet liggen!” Waarna het weer tijd is voor een repetitie.