Empire, seizoen 2

(20th Century Fox) 13 uur

Door Hanneke van den Berg - 3-1-2017, 15:57 (Update 3-1-2017, 15:57)

Ze was al zo vreselijk goed in de serie ’Person of interest’. Die werd dan ook meteen een stuk minder leuk toen haar personage werd doodgeschoten. Maar Taraji P. Henson stond gelukkig weer op als de onverwoestbare Cookie in ’Empire’, de succesvolle tv-serie over een familie in de muziekindustrie, waarin hiphop en drama elkaar afwisselen.

Aan het begin van dit seizoen zit de ex van Cookie, Lucious Lyon, nog in de gevangenis op verdenking van moord, maar als...