’Dit was een heel fysieke rol’

Foto Warner Bros Michael Fassbender als de niet bepaald kleinzerige vechtersbaas Aguilar.

Durfal Michael Fassbender hield een nieuwe hobby over aan ’Assassin’s creed’, de verfilming van de populaire videogame. Hoewel de halsbrekende actiescènes hem nog nachtmerries bezorgen, springt de acteur tegenwoordig graag uit vliegtuigen.

Door Tisha Eetgerink - 4-1-2017, 13:02 (Update 4-1-2017, 13:02)

Michael Fassbender draagt een vest zonder capuchon. Na ’Assassin’s creed’ wil de acteur er geen meer op. Hij laat zijn kop nog liever natregenen, zegt hij grinnikend in Londen waar hij vertelt over de ambitieuze game-verfilming die vanaf deze week bij ons in de bioscoop te zien is. „Ik krijg...