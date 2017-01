Café Society

Niemandalletje is toch een aangename film.

Door Fred Hoogendoorn - 10-1-2017, 14:02 (Update 10-1-2017, 14:54)

Goed beschouwd is dit een niemendalletje van Woody Allen.

Maar een niemendalletje van deze topregisseur is nog altijd een goede film. Het verhaal is een driestuiverroman. Gelukzoekende jongeman (Jesse Eisenberg, ’The social network’) verhuist in de jaren dertig van New York naar Hollywood en valt voor mooi meisje (Kristen Stewart, ’Twilight’-films).

Allen zou Allen niet zijn als daar geen relationeel drama omheen wordt gebouwd. Dat doet hij minder filerend dan in zijn beste films, maar de dialogen zijn...