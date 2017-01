De onvoorspelbare Nanine Linning

Het meest bijzondere aan de creaties van choreografe Nanine Linning is de onvoorspelbaarheid. Ook in ’Silver’ weet ze de spanning tot het einde toe vast te houden en rest na afloop het gevoel jezelf even kwijt te zijn.

Door Nanska van de Laar - 12-1-2017, 15:23 (Update 12-1-2017, 15:24)

De Nederlandse choreografe, die jaren geleden als groot talent boven kwam drijven bij het Scapino Ballet, opereert vanuit het Duitse Heidelberg waar ze sinds 2009 haar eigen gezelschap leidt. Helaas zijn haar producties hier maar mondjesmaat te zien. Jammer, omdat haar fysieke idioom -...