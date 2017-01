’Bij Haitink is het heerlijk’

Foto Priska Ketterer Berard Haitnk dirigeert het Chamber Orchestra of Europe

Haar vader Jo Juda was concertmeester van het Concertgebouworkest, toen Bernard Haitink daar chef-dirigent was. In het Concertgebouw waar die twee optraden, speelt dochter Iris Juda volgende week met het Chamber Orchestra of Europe ofwel het COE onder leiding van diezelfde Haitink.

Door Hans Visser - 14-1-2017, 1:35 (Update 14-1-2017, 1:35)

Zeker, de violiste en de dirigent kennen elkaar. „Ik speelde vroeger met zijn kinderen in de tuin. Hij woonde toen in Blaricum, wij vlakbij in Laren. Mijn moeder en zijn eerste vrouw waren de dikste vriendinnen. Mijn vader reed vaak...