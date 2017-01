The young pope, seizoen 1

(HBO/Lumière) 10 x 50 minuten

Door Fred Hoogendoorn - 17-1-2017, 16:12 (Update 17-1-2017, 16:12)

Het intro bij elk aflevering blaast je al omver: paus Pius XIII (Jude Law) loopt langs een schilderijenwand in het Vaticaan, terwijl ’All along the watchtower’ van Jimi Hendrix snoeihard klinkt. Deze HBO-serie van Oscarwinnaar Paolo Sorrentino over een fictieve Amerikaanse paus is, zoals de Engelsen zeggen, ’mindblowing’. Law speelt de rol van zijn leven in dit meesterwerk vol ontregelingen. De arrogante paus rookt, zijn assistente, een oudere non (geweldige Diane Keaton), slaapt in een shirt met...