Arnold Bezuyen, Fidelio’s vriendelijke heldentenor

Foto Jochen Quast Arnold Bezuyen.

Arnold denkt even na over de vraag die hij zichzelf heeft gesteld: „Hoe lang is het geleden dat ik voor het laatst in Nederland een operarol zong? Vijftien jaar? Ik zong toen in ’Der Rosenkavalier’ van Strauss, bij De Nationale Opera. Hoe dan ook, het is heerlijk om weer in Nederland te kunnen zingen.”

Door Hans Visser - 26-1-2017, 0:02 (Update 26-1-2017, 0:02)

Bij het Orkest van de Achttiende Eeuw zingt hij vanaf zaterdag in Beethovens enige opera ’Fidelio’ de rol van de gevangene Florestan. In een diepe onderaardse kelder wordt...