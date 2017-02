Berlijns theatercollectief Rimini Protokoll is ’Brandstichter’

Foto Samuel Rubio Beeld uit ’Nachlass’ van Rimini Protokoll. Bekijk Fotoserie

Pioniers, inspiratiebron voor vele nieuwe theatermakers, immens veelzijdig. Die karakteristieken zijn volgens programmeur René van der Pluijm van Stadsschouwburg Amsterdam kenmerkend voor het Berlijnse theatercollectief Rimini Protokoll. Van 7 tot en met 19 februari is deze groep met vijf verschillende projecten te gast in Amsterdam, in het kader van het Brandstichterfestival. Meest in het oog springende project is de voorstelling ’Mein Kampf, Band 1 & 2’, over het beruchte boek van Adolf Hitler.

Door Sonja de Jong - 2-2-2017, 8:00 (Update 2-2-2017, 8:00)

Afwisselend nodigt de Amsterdamse schouwburg jaarlijks een buitenlandse groep...