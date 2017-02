Tot wanhoop gedreven

Eline (Esra Vandenbussche) met haar moeder (Sara Vertongen), die zint op wraak in ’Le ciel Flamand’.

Eigenlijk moest de zesjarige Eline buiten in de auto blijven wachten, maar ze kan haar nieuwsgierigheid niet meer bedwingen.

Door Fabian Melchers - 1-2-2017, 14:25 (Update 1-2-2017, 14:25)

En dus loopt ze ongezien het bordeel van haar moeder binnen in ’Le ciel Flamand’. Met alle gevolgen van dien.

Een van de bezoekers blijkt meer interesse te hebben in het weerloze meisje dan in de volwassen prostituees. Een monster dat regisseur Peter Monsaert expres buiten beeld houdt om zijn camera op Eline te blijven richten. Even later is het ergst denkbare gebeurd: Sylvie...