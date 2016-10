Wat gaan we doen volgend jaar?

De herfst is langzaam aan het intreden en dus wordt het tijd om na te denken over volgend jaar. Wat gaan we doen in de vakantie en de vrije tijd? Ideeën opdoen en nazomeren kan op de komende Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht.

Heerlijk genieten van de zon, onder je eigen luifel, gaan en staan waar je wilt. Dat is wat kamperend Nederland beweegt. Bijna drie miljoen landgenoten trekken er jaarlijks op uit met tent, vouwwagen, caravan of camper en daarmee...