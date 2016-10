Het Chinese halfzusje van Volvo

Foto Geely De eerste suv van Lynk & Co: een beetje van dit, beetje van dat en een boel Volvo.

Volvo-eigenaar Geely komt met een nieuw automerk, genaamd Lynk & Co. Met het nieuwe label gaat de fabrikant het totaal anders aanpakken dan de traditionele autobouwers. De eerste auto’s moeten volgend jaar in thuisland China in de verkoop gaan. Europa en Amerika zijn daarna aan de beurt.

Het lijkt wel alsof Lynk & Co door de fabrikant als een Zweeds merk wordt neergezet, aangezien het de ontwikkeling en het design in het Scandinavische land zo benadrukt. De Chinese auto profiteert bovendien van...