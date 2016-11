Nissan blijft in Engeland

Nissan gaat ook de volgende generatie van de Qashqai en de X-Trail in zijn fabriek in het Engelse Sunderland van de band laten rollen. Nissans besluit volgt kort op het besluit van de Britse overheid om de concurrentiepositie van de fabriek te waarborgen. De Japanse producent was bang dat Brexit negatieve gevolgen voor de autofabricage zou hebben en overwoog de gehele productie naar elders te verplaatsen.

Nu vergroot Nissan de investeringen in Sunderland. Daarmee is de werkgelegenheid van de meer dan zevenduizend...